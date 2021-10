Terme Vigliatore, Cipriano ripartisce le deleghe e si riserva bilancio e tributi

Prende forma l'azione amministrativa del sindaco Bartolo Cipriano, che ieri ha assegnato le deleghe assessoriali, e adottato altri provvedimenti relativi alla messa a punto della macchina comunale e per il controllo del territorio in relazione ai rifiuti.

Deleghe

Al vicesindaco Domenico Genovese, espressione del movimento politico Diventerà Bellissima, sono state assegnate l'igiene ambientale, la sanità e la manutenzione. Il giovane assessore Davide Abbate, oggi con i “Moderati” capogruppo forzista all'Ars, Calderone, si occuperà di sport, spettacolo, turismo e agricoltura. Lavori pubblici ed edilizia privata, invece, spetteranno all'assessore e uomo di fiducia del sindaco, il geologo Domenico Feminò, tra i principali fautori della sfiducia all'ex primo cittadino Munafò. Feminò manterrà il doppio mandato in virtù dell'elezione in consiglio. Così come Florinda Duci, ultima a entrare nell'esecutivo Cipriano, che avrà la delega su istruzione, pari opportunità, cultura e servizi sociali. Tutto il resto, dal bilancio alla programmazione, ai tributi, alla Polizia municipale, al commercio, alle relazioni con la Regione, lo manterrà il sindaco.

