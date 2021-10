Terme Vigliatore, iniziato il quinto mandato del sindaco Bartolo Cipriano

Proclamazione per il nuovo sindaco di Terme Vigliatore, il 61enne farmacista Bartolo Cipriano, che questa mattina si è recato al Palazzo municipale per dare inizio all'ennesimo incarico di amministratore della città dei vivai.

Per Cipriano, dopo il netto risultato elettorale ottenuto a discapito del giovane Nino Chiofalo (che ha ottenuto 4 seggi per gli altrettanti consiglieri eletti nella sua lista) e dell'uscente sindaco sfiduciato Domenico Munafò, si tratterà del quinto mandato, anche se non consecutivo visto che la prima elezione risale all'anno 1993. Supportato dai rappresentanti regionali e provinciali dell'area di centrodestra, il nuovo sindaco di Terme Vigliatore è stato accolto dal Presidente di seggio della prima sezione, dal Segretario comunale Carmela Vitetta e dal Commissario straordinario Carmelo Messina, che ha consegnato la fascia tricolore prima di concludere la reggenza con la convocazione del primo consiglio comunale, previsto per il prossimo 25 ottobre. Festa per Bartolo Cipriano, ma anche per i dodici consiglieri eletti, alcuni dei quali presenti alla proclamazione.

Prossimo step, infine, l’insediamento della Giunta municipale, composta inizialmente da Domenico Feminò, Davide Abbate e Domenico Genovese, a cui si aggiunge Florinda Duci, che manterrà il doppio incarico di consigliere ed assessore.

