Franco Ingrillì è ancora il "re" di Capo d'Orlando, per lui è il secondo mandato. ECCO CHI E'

Franco Ingrillì, sindaco uscente, 66 anni, affermato imprenditore nel settore della lavorazione degli agrumi, sposato e padre di due figli, è stato consigliere comunale negli anni 90 e ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale di Capo d'Orlando durante il terzo mandato Sindoni, dal 2006 al 2011. Ingrillì, sindoniano e fondatore della lista Movimento per Capo d'Orlando, aveva incassato l'appoggio di quasi tutta la maggioranza che sosteneva l'amministrazione Sindoni nell'ultimo mandato del sindaco più longevo della provincia di Messina. Così fu eletto sindaco per la prima volta. Oggi l'imprenditore bissa il successo, riconquistando la possibilità di accomodarsi per i prossimi cinque anni sulla sedia più alta della città.

Il primo cittadino, in questi ultimi giorni di campagna elettorale, ha raccontato agli elettori delle tappe raggiunte in questi cinque anni, ultima opera la riattivazione del plesso scolastico di contrada Furriolo con il ritorno in classe della scolaresca che, per diverso tempo, è stata costretta ad emigrare altrove.

