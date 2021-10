Comunali, in provincia di Messina alle 12 affluenza al 12,57%. Patti al 14,46%, Capo d'Orlando al 12,32%

Alle ore 12 di domenica 10 ottobre 2021 per le elezioni amministrative nei Comuni in provincia di Messina ha votato il 12,57% degli aventi diritto. Il dato è stato reso noto dal servizio elettorale della Regione Siciliana.

In particolare a Patti ha votato il 14,46% degli aventi diritto ovvero 1.722 su 11.906 elettori. Allo stesso orario nel 2016 avevano votato 2.439 pari al 20,35%, mentre l’affluenza alle urne nel 2011 era stata del 12,83%. A Capo d'Orlando su 13.169 elettori hanno votato in 1.623 pari al 12,32%. Alle scorse elezioni ha votato il 25,41% con una differenza di - 13,09%. Ad Antillo su 890 elettori hanno votato in 128 pari al 14,38 % (-18,99 %). A Caronia su 3225 elettori hanno votato in 450 pari al 13,95 % (-7,43%). A Falcone su 3336 elettori hanno votato in 481 pari al 14,42 % (-2,63 %). A Ficarra su 1461 elettori alle urne sono andati in 138 pari al 9,45% (-6,50%). A Floresta su 461 elettori hanno votato in 101 pari al 21,91% (-1,05%). A Galati Mamertino su 2527 elettori alle urne in 321 pari al 12,70% (-7,76%). A Gioiosa Marea su 6737 elettori hanno votato in 794 pari al 11,79% (-8,31%). A Mistretta su 4606 elettori hanno votato in 520 pari al 11,29% (-4,61%). A Rodì Milici su 2087 elettori hanno votato in 222 pari al 10,64% (-14,61%). A San Marco d'Alunzio percentuale al 15,62% (-6,93%). A Sant'Angelo di Brolo su 3293 elettori hanno votato in 359 pari al 10,90% (-4,66%). A Terme Vigliatore su 6657 elettori alle urne si sono recati in 748 pari al 11,24% (-7,27%). Infine a Torregrotta su 6826 elettori hanno votato in 778 pari al 11,40 % (-5,82%).

