Torregrotta, i comizi accendono la competizione dei programmi

Esordio sul palco elettorale della lista "#siriparte Torregrotta 21-26", con a capo il candidato alla carica di sindaco Maurizio Rizzo. Il comizio di presentazione si è svolto mercoledì sera in piazza "Unità d'Italia". A tirare le somme di questo primo appuntamento pubblico è stato Maurizio Rizzo, il quale si è detto entusiasta della consistente presenza di gente. Riferisce, infatti, che c'erano circa 500 persone. L'ex assessore della Giunta Ximone si è detto orgoglioso anche del fatto che la sua lista "#siriparte Torregrotta 21-26" per il 50% è composta da donne. Nel sottolineare, quindi, l'importanza delle quote rose, ha tracciato un primo profilo alla luce della programmazione, facendo riferimento anche a quelli che sono stati i suoi due anni di assessorato. «Sulla scorta della mia esperienza - dichiara Maurizio Rizzo - il nostro progetto parte dalle cose semplici alle più complesse. Dal decoro urbano, all'apertura della struttura geodetica polifunzionale, così come la vicenda Acavn e la messa in funzione della fontana di piazza Peppino Impastato che è diventata una discarica».

