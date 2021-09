Capo d'Orlando, numeri e curiosità dei tanti aspiranti in gara

È la lista dell’Udc che appoggia il candidato a sindaco Luca Giuffrè a detenere parecchi primati legati all’anagrafe dei propri candidati. Nella lista dell’Udc, infatti, milita Costanza Ruggeri, 24 anni, che risulta essere la più giovane dei 48 candidati in lizza in tutte e tre le liste in competizione. Il più giovane della lista “Dalla tua parte”, che appoggia l’attuale sindaco Franco Ingrillì che corre per la riconferma, è invece Salvatore Cirilla di 34 anni, attuale assessore alla Pubblica Istruzione. Nella lista “CambiAmo Capo”, di riferimento a Renato Mangano, il più giovane candidato è Giuseppe Truglio con 34 anni. Ed i più... anziani ? È’ sempre della lista Udc il primato perché tra le proprie fila milita Antonio Marano, funzionario del Comune in pensione, con i suoi 70 anni. Marano è stato designato anche assessore da Luca Giuffrè. I più anziani delle altre due liste sono Gino Canfora, 65 anni, nella lista di Renato Mangano ed Aldo Sergio Leggio, nella lista di Franco Ingrillì, con i suoi 63 anni.

