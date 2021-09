Taormina, l’ex sindaco Eligio Giardina torna ufficialmente in campo

Dopo mesi di scollature e tensioni arrivano segnali di unità sul fronte dell’opposizione che si prepara alle elezioni amministrative del 2023 e annuncia ufficialmente le prime intese per la sfida alla maggioranza in carica. L’opposizione ha reso noto di aver avviato «il percorso di aggregazione nell’area dei gruppi e dei movimenti politici che si pongono in discontinuità rispetto all’attuale Amministrazione». A conferma dei recenti rumors ora diventa ufficiale, in particolare, l’adesione al progetto dell’opposizione e quindi il rientro in politica attiva dell'ex sindaco Eligio Giardina, che diventa uno dei cinque leader della compagine che si contrapporrà all'esecutivo attuale. «In questo ambito - rende noto l'opposizione - Eligio e Claudio Giardina, rispettivamente ex sindaco ed attuale consigliere comunale, hanno sciolto la riserva e comunicato la adesione convinta e la compartecipazione alla nascita del nuovo soggetto politico che si contrapporrà all’Amministrazione Bolognari alle elezioni previste nella primavera del 2023».

