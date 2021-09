Torregrotta, ora i quattro candidati si sfidano su priorità e programmi

L'esordio in piazza di questa tornata elettorale 2021 sarà della lista "#siriparte Torregrotta 21-26" che sostiene il candidato alla carica di sindaco Maurizio Rizzo. Il comizio di apertura è stato stabilito per domani, alle 19, in piazza "Unità d'Italia" a Torregrotta. Intanto, Rizzo ha fatto il punto sulla programmazione, che la volta scorsa risultava in fase di aggiornamento. Il progetto punta su organizzazione dell'amministrazione e dei servizi comunali, territorio e ambiente, urbanistica e lavori pubblici, sport e tempo libero. «È nostra intenzione - precisa Maurizio Rizzo - raggiungere la modernizzazione dell'organizzazione della macchina amministrativa attraverso una riorganizzazione della pianta organica e la revisione dei regolamenti comunali, ormai datati, non adeguati alle normative vigenti. Ci sono altresì la promozione della cultura e dell'educazione civica tra i giovani; la creazione di un mercato coperto settimanale a chilometro zero, in accordo con i produttori locali, tale da agevolare l'economia locale. Creeremo le condizioni affinché Torregrotta venga inserita nel Piano porti della Regione siciliana- aggiunge il candidato Rizzo-. Siamo di fronte alle isole Eolie "Una porta sul mare di Ulisse" e nessuno mai ha pensato di sfruttare questa importante prerogativa. Noi lo faremo».

