Taormina: Passalacqua sbatte la porta, duro colpo per Bolognari

Acque agitate nella maggioranza di governo a Taormina. L'Amministrazione del sindaco Mario Bolognari rischia, infatti, di perdere pezzi. È arrivata proprio di recente un’importante decisione da parte del consigliere comunale Marcello Passalacqua, del quale era già noto da qualche tempo il forte dissenso su alcune scelte dell’Esecutivo. Passalacqua, a quanto risulta, ha già comunicato al sindaco il suo allontanamento dalla maggioranza in seguito alle ultime scelte mosse operate dall’Amministrazione, tra cui le recenti nomine del Cda di Asm. Si tratta di un allontanamento al momento temporaneo: una pausa di riflessione che potrebbe, però, portare una rottura definitiva. Lo “strappo” politico del consigliere rischia di non essere l’unico all'interno della maggioranza, dove analoga posizione di malcontento riguarda altri tre rappresentanti. Si registra infatti una posizione fortemente critica in questa fase da parte del consigliere Giuseppe Sterrantino, che nella più recente seduta di Consiglio comunale ha anche deciso simbolicamente di sedere accanto al collega Passalacqua: un segnale che non è passato inosservato.

