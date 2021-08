Taormina, si insedia il Cda dell’Asm. E subito esplode la bufera

Mentre le nomine del Cda agitano il clima in maggioranza, il nuovo presidente di Asm, Alfio Auteri, coadiuvato dagli altri due membri del consiglio, Mario Smiroldo e Stefano Loria, è a lavoro d alla guida della Municipalizzata e già ieri mattina c'è stato il primo incontro con il sindaco, Mario Bolognari. Malumori in maggioranza, dicevamo. Le valutazioni del sindaco, che ha inteso puntare su un consiglio di amministrazione politico non trovano d'accordo alcune anime dell'aggregazione di governo ed è subito esploso il commento della vicepresidente del Consiglio, Alessandra Caltabiano, per la quale aver fatto scelte politiche e non tecniche «è stato un errore».

