Stravolgimenti d’Aula a Messina. Continua la “fuga” dal Movimento 5 Stelle

Una geografia politica completamente stravolta. Il trasformismo è un fenomeno che, da quando esistono i partiti, fa parte del più o meno condivisibile ordine delle cose. Ma quanto accaduto nei poco più di tre anni di questo mandato non ha precedenti: ad oggi ben 15 dei 32 consiglieri comunali eletti nel 2018 hanno cambiato gruppo di appartenenza. Il che, in 14 di questi 15 casi, si è tradotto anche in un cambio di partito. Un numero, peraltro, al ribasso, se si considera che era avvenuto anche un sedicesimo cambio di casacca, quello di Benedetto Vaccarino (da Forza Italia a Ora Messina), prima che quest’ultimo venisse dichiarato decaduto. L’ultimo in ordine di tempo a mutare “colore” è Paolo Mangano, che ieri ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle.

