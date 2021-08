Messina, le nomine di De Luca finiscono in Parlamento

Le nomine nelle società partecipate di Cateno De Luca arrivano a Roma. È la deputata messinese di Articolo Uno, Maria Flavia Timbro, a presentare un’interrogazione, dopo che nelle scorse settimane il segretario provinciale del partito, Domenico Siracusano, aveva sollevato e posto per primo la questione, senza ricevere «risposte convincenti» . Articolo Uno si focalizza su «tutta una serie di nomine effettuate dal sindaco De Luca nel corso del suo mandato, nomine che rischiano di essere inconferibili perché potenzialmente formulate in contrasto con la normativa di riferimento ed in particolare con quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 relativo alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”».

