"Estate addosso" a Messina, la Giunta inserisce 300 giovani nel progetto

Stamani si è riunita la Giunta municipale, a seguito dell’approvazione in Consiglio della variazione del bilancio di previsione 2021/2023 e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021, ed è stata approvata la Delibera n. 438 del 13.08.21, proponente il vicesindaco Carlotta Previti e Assessore all’Individuazione e Programmazione Fondi extra Comunali, avente ad oggetto nell’ambito delle politiche di sostegno a favore dell’occupazione giovanile per i Neet, il Progetto l’Estate Addosso – Messina per i giovani 2021 – Atto di indirizzo completamento della graduatoria”.

L’Esecutivo di Palazzo Zanca ha così dato indirizzo al dirigente a scorrere la graduatoria per inserire i 300 giovani nel progetto. Il dirigente ha prontamente predisposto la determina per dare seguito a quanto deliberato. “Finalmente anche questi ragazzi potranno iniziare la loro esperienza lavorativa. È il regalo più bello che si potesse fare a 300 ragazzi in attesa e alla città tutta!”, è quanto hanno dichiarato gli Assessori dell’Amministrazione De Luca.

