Messina, stop alle vacanze del Consiglio. Si torna in aula per il Bilancio

La sfida si sposta dalle spiagge all’Aula, nel suo habitat naturale. Sono già finite le ferie per il Consiglio perché domani alle 10,30 tornerà a riunirsi per dare seguito all’esame della delibera sulla salvaguardia di bilancio e sull’assestamento.

Un discorso sospeso sabato scorso con il numero legale che per due volte è caduto nel bel mezzo di un rovente dibattito fra consiglieri, assessori, dirigenti, segretario generale e revisori dei conti. Uno scontro che ha avuto strascichi pesantissimi con bordate a destra e a manca che hanno incendiato gli ultimi giorni di dibattito politico.

A chiedere che il consiglio comunale sospendesse il tradizionale periodo di stop estivo, è stato il fronte vicino al sindaco. I rappresentanti di gruppo Misto e Forza Italia (Serra, La Paglia, Tamà, Zante, Giannetto, Pergolizzi, Cipolla) hanno fatto una richiesta di convocazione urgente perché la mancata approvazione della “Salvaguardia” e soprattutto dell’assestamento di bilancio non consentiva di poter “arruolare” altri 300 giovani per i quali il Comune, con una extradotazione del budget iniziale, aveva trovato spazio nell’iniziativa l’Estate Addosso.

