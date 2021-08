Referendum sulla giustizia, prosegue a Messina la campagna di raccolta firme della Lega

Prosegue a Messina, come in tutte le regioni d’Italia, la campagna di raccolta firme della Lega per il referendum sulla giustizia. Oggi dalle 17 alle 20, sarà possibile firmare nel gazebo allestito a Ganzirri in Piazza Cutugno, di fronte alla Chiesa San Nicola.

Saranno presenti il coordinatore provinciale on. Antonio Catalfamo, la coordinatrice dell’area metropolitana Daniela Bruno ed i consiglieri comunali che informano:

“Sono sei i quesiti che la Lega vuole portare in cabina elettorale: la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino”.

