Risanamento a Messina e lo scontro con De Luca, il Pd siciliano: "Solidarietà all'on. Navarra"

“La violenza verbale e il ricorso agli attacchi personali denotano la totale mancanza di argomenti politici da parte del sindaco De Luca, il quale dovrebbe passare più tempo ad amministrare la città di Messina e ha rispettare gli impegni presi con gli elettori. Sentiamo il dovere di esprimere solidarietà e pieno sostegno all’on. Pietro Navarra per i vili attacchi di natura anche personale ricevuti nei giorni scorsi che lo hanno costretto a ricorrere alla magistratura per fermare una violenza verbale non degna delle tradizioni democratiche della città dello Stretto.

I cittadini messinesi sanno dell’impegno serio e concreto dell’on. Navarra, le cui doti politiche e morali sono unanimemente riconosciute e apprezzate, per la Sicilia e la città di Messina. Un impegno costante e certosino che ha contribuito, attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge alla Camera dei Deputati, a far diventare l’annosa questione del risanamento e della riqualificazione un tema nazionale che ha già prodotto un primo e concreto risultato, grazie anche alla Ministra Carfagna, di far assegnare 100 milioni di euro alla città dello Stretto.

Ed è pure noto ai cittadini di Messina il complesso lavoro di interlocuzione e confronto svolto dall’on. Navarra a livello nazionale per quanto riguarda il Programma nazionale sulla qualità dell’abitare che ha consentito, grazie al sostegno dei Ministri De Micheli e Giovannini, di stanziare ben 250 milioni di euro per la riqualificazione della città. Il Partito Democratico siciliano ha a cuore le sorti di Messina e denuncerà sempre con la forza dei fatti e con validi argomenti il degrado politico cui sta assistendo la città in questi anni impegnandosi fin da ora a costruire un’alternativa che possa dare decoro alle istituzioni e lustro alla città".

