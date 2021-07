Scaletta Zanclea, Moschella si ricandida a sindaco: ma già in due potrebbero sfidarlo

Sebbene la scadenza della legislatura amministrativa sia ancora ben lontana, a Scaletta Zanclea sono cominciati i primi fermenti visto che alcuni interessati alla consultazione elettorale, valevole per la nomina del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale, hanno iniziato a “scaldare i motori” e sono già impegnati alla ricerca di nominativi di spicco da lanciare nella competizione.

Dopo i primi sussurri, le voci, le conferme e qualche smentita sui possibili aspiranti alla sindacatura, sono cominciate a circolare in giro alcune fondate indiscrezioni; ed anche se ancora non c’è nulla di concreto, esiste del materiale per poter presentare un primo quadro della situazione.

In questa fase pre-elettorale si può solo affermare che l’attuale sindaco di Scaletta Zanclea Gianfranco Moschella, tranne inaspettati e clamorosi imprevisti, riproporrà la sua candidatura, fiducioso di poter proseguire il suo terzo mandato amministrativo, con il sostegno dalle stesse forze maggioritarie che, in atto, guidano le sorti del Comune.

