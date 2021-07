Caronia, nasce il gruppo a sostegno della candidatura a sindaco del geometra Cuffari

Ufficializzata la nascita del gruppo politico SìAmo Caronia Geometra Cuffari Sindaco. "Abbiamo dialogato con molti cittadini e forze politiche locali -si legge in una nota - e siamo riusciti a creare un gruppo fortemente coeso, che ha scelto come candidato a sindaco il geometra Giuseppe Cuffari, giovane laborioso che ha sempre manifestato un grande interesse e amore per il nostro territorio". La candidatura del geometra Giuseppe Cuffari, rappresenta dunque il secondo schieramento politico nella sfida elettorale che esprime la sua formalità e, al momento, l’unico sfidante è l’altro Giuseppe Cuffari, l’imprenditore, che da tempo ha ufficializzato la sua candidatura, ma si dice di un terzo candidato a sindaco - che potrebbe essere l’avvocatessa Antonella Fasolo - in corsa nella tornata elettorale del 10 ottobre.

