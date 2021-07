Amministratori più graditi: Cateno De Luca scende dal 2° al 22° posto. In coda gli altri siciliani

Nella consueta classifica Governance Poll del Sole24Ore 2021 che misura l'indice di gradimento dei sindaci italiani il sindaco di Messina Cateno De Luca si piazza al 22 posto.

Il primo cittadino messinese esulta: "Siamo i primi in Sicilia mentre Catania e Palermo sono gli ultimi in Italia. Siamo quinti tra tutti i Sindaci del Meridione! Grazie ai messinesi per il loro gradimento per il lavoro che stiamo faticosamente portando avanti".

In realtà è lo stesso De Luca ad ammettere che, lo scorso anno, la stessa classifica lo aveva inserito al 2° posto tra i primi cittadini più amati d'Italia probabilmente anche grazie all'eco mediatico registrato durante il periodo dell'emergenza covid.

Al primo posto della classifica rimane saldo il sindaco di Bari Antonio De Caro.