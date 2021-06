Messina, vertenza Gicap: aut aut dei commissari giudiziali

Un’altra tappa si materializza lungo il cammino tortuoso della “Vertenza dei supermercati” che tiene sulle spine 424 dipendenti. Il 28 giugno prossimo si configura come il giorno della verità: bisogna infatti che sia tolto il velo dalle offerte di chi ha realmente intenzione di prendere in mano la gestione dei punti vendita a Messina e provincia. La nuova data è stata cerchiata col rosso sul calendario dai commissari giudiziali che stanno seguendo il concordato Gicap, durante un incontro chiesto e ottenuto da Filcams Cgil Messina e Uiltucs Messina. Sul tavolo il tema caldo del rispetto della tutela occupazionale dei lavoratori, un obiettivo che finora è sembrato smarrito. Tra qualche giorno, si capirà quanto siano concrete le mire delle due società interessate a rivelare il ramo d’azienda, dopo la scadenza del contratto con Like Sicilia: questa stessa azienda o quella Ergon che nel suo biglietto da visita avrebbe già impresso la richiesta di 110 esuberi. Dovranno presentare le loro manifestazioni d’interesse, proposte definitive e vincolanti sulla base delle quali effettuare una aggiudicazione.

«Abbiamo registrato la grande disponibilità dei commissari giudiziali – dichiarano Giselda Campolo, segretaria generale della Filcams Cgil, e Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs Messina – ,che si sono impegnati a tenere aperto il dialogo con le parti sociali e incontraci nuovamente dopo il 28 giugno, anche prima dell’aggiudicazione».

