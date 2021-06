Prestigiacomo e Siracusano in pressing su Giovannini per il Ponte sullo Stretto

“Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha il dovere di venire al più presto in Parlamento per relazionare in merito agli intendimenti del governo relativamente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Questa la mia richiesta ufficiale avanzata oggi in Commissione Trasporti a Montecitorio, richiesta accolta dalla presidente Paita che inviterà dunque il ministro per una formale audizione. La Commissione ministeriale voluta dall’ex ministro De Micheli ha dato un responso chiaro: costruire il Ponte conviene, al Mezzogiorno e all’intero Paese. A questo punto non sono più accettabili perdite di tempo. Il governo deve, una volta per tutte, chiarire i suoi intendimenti”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

"Il ponte sullo stretto è un’opera strategica, indispensabile non solo alla Sicilia ma a tutto il Mezzogiorno e all’intero Paese che trarrebbe benefici significativi dalla realizzazione di questa infrastruttura all’avanguardia. Forza Italia ha dunque presentato un emendamento, l’unica proposta di modifica avanzata dal nostro gruppo al decreto cd Fondone, per prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla costruzione del Ponte sullo Stretto, così da garantire un collegamento stabile, sia viario che ferroviario, tra la Sicilia e il resto della Penisola. Ci aspettiamo che il governo sostenga questo emendamento e che, in tal modo, esca dall’ambiguità di questi mesi confermando la volontà di realizzare quest’opera”. Così, in una nota, la deputa siciliana di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

© Riproduzione riservata