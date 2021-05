Isola pedonale a Torre Faro, M5S: bocciarla avrebbe condannato il borgo a un’altra estate di caos

«È doveroso precisare che la proposta di pedonalizzazione di Torre Faro è stata votata favorevolmente dal Consiglio a condizione che tra 15 giorni si rivaluti la questione, con particolare riferimento alle perplessità che abbiamo sollevato in Aula. Si tratta di un requisito fondamentale, che ci consentirà di verificare e risolvere le possibili criticità, migliorando il servizio. L’isola pedonale è una grande conquista, ma è fondamentale tutelare gli interessi e le esigenze di tutte le parti in causa, fra cui residenti, turisti ed esercenti, evitando che una gestione approssimativa e deficitaria possa condizionare il futuro del borgo, mettendo a repentaglio l’idea di un progetto strutturato e a lungo termine». Così, in una nota, i consiglieri comunali del M5s, che intervengono dopo la trattazione in Aula consiliare della delibera per l’istituzione di un’isola pedonale a Torre Faro dal 1 Giugno al 15 Settembre.

«Nel corso degli ultimi anni – spiegano – il nostro Gruppo consiliare, con la collaborazione del meetup “Grilli dello Stretto”, ha presentato ben due progetti di viabilità per il villaggio di Torre Faro, che tuttavia non sono stati mai presi in considerazione da questa Amministrazione. Si tratta di due progetti dettagliati, il secondo dei quali, frutto del confronto con una parte di residenti e commercianti, poteva essere applicato nell’immediato, essendo di breve-medio termine. Adesso stiamo valutando di ripresentarlo in tempi celeri».

«Riteniamo – proseguono - che quella della Giunta sia una proposta carente e sostanzialmente priva di programmazione: in sostanza un cattivo copia e incolla del Pgtu (mancato inserimento orario isola pedonale), non ancora approvato e quindi suscettibile di modifiche. Nel dettaglio, la delibera prevede la pedonalizzazione per un periodo limitato (quindi ancora temporanea), che sarà in vigore tutti i giorni, h24, ma senza alcuna Ztl, senza pass per i residenti, senza varchi elettonici, nessun parcheggio aggiuntivo oltre a quello delle Torri Morandi e la Polizia Municipale sotto organico. Sono delle gravi criticità che abbiamo cercato di risolvere a monte, presentando degli emendamenti per apportare dei correttivi. In particolare, abbiamo proposto la pedonalizzazione dalle ore 19,00 alle ore 02,00, con un prolungamento che includesse anche la piazza dell’Angelo e il parco letterario Horcynus Orca, nonché l’introduzione del limite di velocità dei 30 km/h (Zona 30) in tutte le strade del villaggio (unico emendamento approvato dal Consiglio)».

«Siamo consapevoli delle carenze e delle necessarie migliorie, delle quali discuteremo fra 15 giorni – concludono - ma bocciarla avrebbe significato lasciare il villaggio senza alcun provvedimento viabile e in preda al caos».

