Franco De Domenico è il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico. I sei circoli, conclusa la fase congressuale cominciata il 18 maggio, hanno eletto il nuovo segretario e i cinquantacinque componenti dell'assemblea cittadina che si sono insediati oggi pomeriggio. Gli eletti hanno, anche, scelto come presidente dell'assemblea Antonella Russo.

Il nuovo corso avviato da De Domenico prevede che la nuova Struttura del Pd messinese, unitamente ai Gruppi Consiliari di riferimento «deve definire un nuovo progetto urbano di comunità da proporre attraverso l’ ascolto dei bisogni, il dialogo e la presenza nel territorio, avendo quale punto di partenza quello di riannodare più saldamente il rapporto con le altre forze politiche del Centrosinistra, ma aprendo la coalizione anche ai movimenti e all’associazionismo civico nonché a quanti, richiamandosi alla migliore tradizione liberal-democratica, riformista e cattolico-sociale, vogliono farsi consapevoli interpreti di un profondo cambiamento politico e amministrativo nella nostra comunità».

E ancora: «La nostra attenzione deve essere anche rivolta a tutte le altre forze attive presenti nel tessuto cittadino, dalle Organizzazioni sociali agli Ordini professionali, dall'Università alle tante Associazioni, coinvolgendo i giovani, il tutto per essere capaci di definire alleanze politiche credibili e poter vincere l’importante scadenza elettorale delle Amministrative del 2023. Solo un Partito Democratico forte ed unito all'interno di un nuovo Centrosinistra – conclude il neo segretario - può garantire questa prospettiva politica alternativa all'attuale amministrazione, candidandosi a governare un futuro di crescita e di sviluppo per la nostra città di Messina».

La commissione comunale per il Congresso, costituita da Pietro Corona, Gianco Martino, Simona Caudo, Armando Hyerace, Enzo Costantino, Angelo Scimè ha ratificato i nomi dei componenti dell’assemblea cittadina: Allone Domenico, Barbera Antonio, Auditore Antonio, Alpino Nicola, Beninati Luigi, Baronello Maria, Cristaudo Domenica, Busà Maria, Barbera Amalia, Busacca Roberta, Bottari Angela, Chiaia Pasquale, Federico Pietro, Delfino Stefano, Bernardo Ernesto, Capria Francesco, Cannetti Giovanni, Cutugno Maria Pia, Scalzo Angela, Romeo Rosaria, Cardile Davide, Carbone Andrea, Gervasi Teresa, Lotta Cosimo, Rizzo Giuseppe, Galluzzo Fabio, Cavallo Rosa, Giuffrida Laura, Mancuso Margherita, Zagami Nicola, La Malfa Vittoria, De Domenico Antonia, Greco Eloisa, Recupero Concetta, Merendino Miriam, Dell'Acqua Giovanni, Miceli Michaela, Russo Dino, Rigano Mario, Giacoppo Giovanni, Mobilia Alfredo, Scimè Nicolò, Santoro Carmelo, Lupo Luigi, Piccione Smeralda, Scipilliti Gaetana, Minniti Emilio, Runci Carmelo, Soraci Santi, Palano Quero Francesco, Schachter Sharon, Russo Antonia, Russo Tiziana, Tarro Lucia, Torricelli Patrizia.

