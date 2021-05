De Luca sfida Musumeci a colpi di sondaggio: "Se è gradito, ritiro la candidatura alla Regione Siciliana"

«Vorrei fosse fatto un sondaggio di gradimento da parte di una testata regionale per testare l’umore dei siciliani, se si scoprirà che Musumeci è gradito ai siciliani, ritirerò la mia candidatura a presidente della Regione, e continuerò ad occuparmi della mia città». Così su Facebook il sindaco di Messina Cateno De luca. «Musumeci oggi ha detto che i siciliani vogliono che lui si ricandidi a presidente della Regione. Ora sperò dirà cosa farà qualora dovesse perdere eventualmente il sondaggio. Per ora ci sono tre autocandidatura, la mia, quella di Musumeci e quella di Claudio Fava. poi metterei altro per chi volesse esprimere un’ alternativa. Penso sia un modo trasparente e coraggioso per affrontare la questione». «Lancio la sfida - conclude De Luca - vediamo chi la accetterà, il prossimo governatore deve avere solo un padrone: il popolo siciliano».

