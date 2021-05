De Luca: "Mi dimetterò da sindaco di Messina il giorno del mio compleanno". Ecco i possibili scenari

L'invito alla ministra a tornare a Messina il giorno in cui verrà abbattuta l'"ultima baracca," e quel giorno spero di essere ancora io il sindaco". L'annuncio della sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana, con l'indicazione precisa della data di dimissioni da sindaco, il 18 marzo 2022, giorno del suo compleanno.

Cateno De luca oscilla tra la tentazione fortissima di scendere in campo per l'ambizioso obiettivo, mai nascosto, di diventare governatore dell'isola, e l'impegno a chiudere il mandato nel giorno in cui anche l'ultima baracca sarà stata demolita. Quale strada imboccherà, alla fine? Due sono gli scenari. Se verrà confermata la candidatura di Nello Musumeci, allora De Luca farà quello che ha annunciato, cioè entrerà in competizione, perché a Musumeci ha giurato guerra e non c'è margine di riconciliazione.

In questo momento, pur dichiarando di essere assolutamente fuori da partiti e schieramenti, e che nelle sue liste non troveranno posto politici di professione e deputati uscenti, de luca sta valutando le reazioni all'interno del centrodestra e verificando se sarà possibile un accordo di larghe intese, nel quale rientrerebbe la ventilata candidatura di Matilde Siracusano, parlamentare di forza italia, a sindaco di Messina.

Se invece alla fine il centrodestra siciliano non dovesse riproporre la candidatura di Musumeci (che, comunque, già da settimane ha detto di essere pronto a chiedere un secondo mandato ai siciliani), allora De Luca non solo completerà il suo quinquennio ma probabilmente si ripresenterà di nuovo per concludere il suo programma nell'arco di dieci anni, come ha spesso dichiarato fin dal giorno in cui si è insediato. Scenari in evoluzione rapida, questa è l'unica certezza...

