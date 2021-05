Messina, l’effetto domino della corsa di De Luca a Palazzo d’Orleans

Tra un anno Messina potrebbe ritrovarsi senza sindaco. Il condizionale è d’obbligo, visto che tutto passa dalle decisioni di Cateno De Luca, il quale ha già alle spalle un valzer di annunci contraddittori che non lasciano certezze: dalla candidatura certa alla presidenza della Regione alla sindacatura di Messina per almeno dieci anni, dal lancio della corsa del suo delfino, Danilo Lo Giudice, alla nuova discesa in campo in prima persona, per sfidare il nemico giurato, quel Nello Musumeci nella cui coalizione, De Luca, aveva conquistato uno scranno all’Ars, nel 2017, per poi lasciarlo in eredità proprio a Lo Giudice.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata