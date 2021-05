Messina, De Domenico verso la segreteria cittadina del Pd

Otto anni. Questo il lungo, lunghissimo periodo in cui il Partito democratico di Messina non ha avuto un segretario cittadino. Una “vacatio” che verrà colmata entro fine maggio. Ad annunciarlo è il segretario provinciale del Pd, Nino Bartolotta, che aveva già assicurato, nelle scorse settimane, tempi brevi per l’avvio delle procedure. La commissione comunale del Pd per il congresso cittadino si è riunita nei giorni scorsi e ha stilato un calendario dei lavori per l’elezione del segretario cittadino, che dovrà insediarsi il 29 maggio.

Questi i passaggi previsti: si parte con la presentazione delle candidature entro il 18 maggio, sulla base del regolamento per il congresso dei circoli approvato dall’assemblea provinciale il 10 luglio di un anno fa; entro il 20 maggio la commissione provvederà a validare le candidature pervenute e, passaggio fondamentale, dal 26 al 28 maggio ci saranno i congressi dei sei circoli cittadini, in modalità telematica. Il 29 maggio, infine, ci sarà l’insediamento dell'assemblea cittadina e del segretario.

L’assemblea, secondo il regolamento interno del Pd, dovrà essere composta da 55 membri con la dovuta proporzione con gli iscritti ai vari circoli e nella quale dovrà essere rispettata la parità di genere.

Dopo mesi di rumors, sembra delinearsi una candidatura “forte” per la segreteria cittadina: a meno di sorprese, sarà l’ex deputato regionale Franco De Domenico a ricoprire l’incarico rimasto per così tanto tempo vacante, la cui assenza è stata avvertita soprattutto dai consiglieri comunali, spesso lasciati allo sbaraglio, senza un preciso indirizzo politico.

E proprio con i consiglieri comunali, stamattina, si incontrerà De Domenico per fare il punto della situazione in vista dell’elezione. Si discuterà anche del ruolo di vice segretario, che dovrebbe andare ad una donna (Antonella Russo?).

