Turismo, accordo tra rappresentanti delle agenzie di viaggio e Comune di Messina

I rappresentanti delle Agenzie di Viaggio cittadine sono stati convocati oggi a Palazzo Zanca dall’Assessore al Turismo e al Brand Messina Enzo Caruso con l’obiettivo di condividere e mettere in campo le necessarie azioni strategiche finalizzate alla ripartenza del turismo e alla promozione del Brand Messina per il triennio 2021-2023.

Sono stati illustrati gli aggregatori del nuovo portale del turismo “VisitMe”e il marchio di qualità, depositato alla Camera di Commercio, che il Comune intende rilasciare agli operator del settore turistico che vorranno accreditarsi come “vettori” del “Brand Messina”: qualità dei prodotti e dei servizi, cortesia e accoglienza.

Nel portale del turismo “VisitMe”, che a breve sarà online e presentato alla stampa, sono state messe per la prima volta a sistema, attraverso video emozionali, riprese aeree ed immagini a 360°, le eccellenze del territorio messinese.

Una vetrina, a cui l’Assessore Caruso lavora da oltre un anno per censire i siti, i percorsi e le escursioni di interesse storico, culturale e ambientale che ricadono nel territorio comunale; molti di essi gestiti da Operatori di Settore, Associazioni Culturali e Turistiche, unitamente alle eccellenze della gastronomia e delle tradizioni locali.

Coinvolti circa 30 gestori e concessionari di siti di interesse, 7 percorsi strutturati nel Centro Storico, 12 escursioni tematiche “fuori porta” e oltre 350 contenuti che raccontano la Città, elaborati dall’arch. Nino Principato e dallo stesso Caruso.

Scopo dell’incontro è stata la stipula di un accordo scritto tra il Comune di Messina e le Agenzie di Viaggio, finalizzato alla costruzione di pacchetti turistici strutturati che possano mettere in moto l’economia indotta legata alla ricettività, alla ristorazione, alla mobilità e ai servizi connessi all’accoglienza e all’accompagnamento

