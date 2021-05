Santo Stefano di Camastra, cambio in giunta: Francesca Perez nuovo assessore

Movimenti in seno alla giunta municipale di S. Stefano di Camastra. Francesca Perez, alla sua prima esperienza politica, prende il posto dell’assessore ai servizi socio assistenziali Marina Consentino, che per improrogabili impegni personali ha dovuto lasciare il suo incarico. Il nuovo assessore ha accolto l’incarico con entusiasmo e voglia di fare, con lo scopo di dare un contributo fattivo per portare avanti il programma politico dell'amministrazione stefanese, mettendo le proprie competenze a servizio della comunità.

“Mi ha spinto sicuramente la curiosità di intraprendere un percorso nuovo che, seppur per certi versi complesso e ricco di impegno, sarà prima di tutto formativo ed entusiasmante - ha commentato Perez. Ed è proprio con entusiasmo che ho accettato la proposta del sindaco Francesco Re, che ringrazio per la fiducia. Seppur in maniera diversa – ha continuato Perez – i bambini e il volontariato, negli ultimi anni sono stati parte delle mie priorità. Il fatto che mi sia stato affidato proprio questo incarico, quindi, oltre che motivo di orgoglio, amplia i miei orizzonti. Non sarà sempre semplice, ne sono certa, ma metterò tutta me stessa per fare al meglio la mia parte”.

© Riproduzione riservata