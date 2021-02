Ecco chi è Barbara Floridia, messinese e nuovo sottosegretario all'Istruzione

Barbara Floridia, nuovo sottosegretario all'Istruzione. Nata a Messina, il 5 febbraio 1977. Sposata. Laureata a Messina in Lettere Moderne con il voto di 110 e lode. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondaria presso l’università degli Studi di Messina. È docente di Lettere dal 2000, in ruolo dal 2007.

Alle elezioni amministrative del 2017 si candida a sindaco di Venetico, non venendo eletta. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta senatrice della XVIII legislatura della Repubblica Italiana nel collegio plurinominale Sicilia - 02 della circoscrizione Sicilia per il Movimento 5 Stelle. Segretario d'aula al Senato della Repubblica dal 3 luglio 2018 al 16 ottobre 2019 per il gruppo M5S quando era Capogruppo l'attuale Ministro Stefano Patuanelli. E' vicepresidente del gruppo M5S dal 31 ottobre 2019. Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).



Come detto, laureata in Lettere Moderne ad indirizzo Storico con una tesi di ricerca in Storia Romana sulle Villae Rusticae in Dacia e Dobrugia, elaborata e scritta a Cluj Napoca in Romania, dove ha frequentato l’ultimo semestre universitario. Successivamente, ha frequentato la Scuola Biennale di Specializzazione per l’Insegnamento nelle Scuole di Secondo grado (SISS) perché ha scelto di diventare insegnante. Ha conseguito il Diploma di Specializzazione biennale Post-Laurea in “METODOLOGIE PSICOPEDAGOGICHE”, il master in DIRIGERE,GESTIRE E ORGANIZZARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE, il corso di perfezionamento universitario in “SCUOLA ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE”.

Ha frequentato a Roma il corso in scrittura creativa “LABORATORIO IN SCRITTURA PER LA NARRATIVA E LA SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA”, tenuto, tra gli altri, dai giornalisti R. Cotroneo e Vincenzo Mollica.

