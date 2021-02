Gettonopoli a Messina, decadono i consiglieri Crifò e Vaccarino

A Palazzo Zanca è stato notificato il provvedimento con cui, a seguito delle risultanze del processo Gettonopoli, si prevede la decadenza dei consiglieri comunali eletti in quota Forza Italia Benedetto Vaccarino e Giovanna Crifò, tra i più longevi sugli scranni consiliari.

I due sono stati condannati in via definitiva per falso e truffa con una pena superiore a sei mesi e l'aggravante dell'abuso di potere, proprio in virtù di questa aggravante, secondo la legge Severino decadranno dalla carica di consigliere comunale e saranno, inoltre incandidabili alle prossime elezioni, così come tutti gli altri condannati in via definitiva a una pena superiore a sei mesi a cui è stata riconosciuta questa aggravante.

Alla formalità della decadenza, da prassi, manca solo un passaggio: la notifica al Comune da parte dell'ufficio giudiziario che deve eseguire il provvedimento.

Al loro posto subentreranno i medici Sebastiano Tamà e Rita La Paglia, entrambi già in passato esponenti del civico consesso.

