Messina, Ester Isaja nominata coordinatrice di Forza Italia Azzurro Donna

La città di Messina ha da alcuni giorni la sua coordinatrice di Forza Italia Azzurro Donna, l’ Avv. Ester Isaja. Quest'ultima è stata nominata dalla coordinatrice regionale di FI Azzurro Donna Maria Antonietta Testone.

E’ una nomina che premia la coerenza e l’ impegno della professionista nell’ aver perseguito per molti anni con serietà e competenza i valori del partito, che le assegna adesso questo incarico di grande responsabilità.

“Il movimento Azzurro Donna- sottolinea la Isaja - è un’ importantissima parte di Forza Italia, perché le donne rappresentano una preziosa risorsa con le loro competenze, i loro talenti e con i doni di cui indiscutibilmente sono portatrici. Con le donne azzurre della mia città desidero contribuire al rilancio del movimento Azzurro Donna. Affronteremo le problematiche femminili più urgenti, quale l’ emergenza lavoro femminile, organizzeremo eventi e manifestazioni. Non mancheranno poi le azioni di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere e tante altre iniziative da attuare anche in rete con altri enti e associazioni presenti sul territorio.”

