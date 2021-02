Messina, ufficializzato il direttivo provinciale dei giovani di Forza Italia

Costituito il direttivo provinciale di Forza Italia giovani in provincia di Messina. Ieri, in videoconferenza, il coordinatore regionale, Andrea Mineo, ha ufficializzato le nomine assieme al vicecoordinatore regionale, Carlo Castiglione e ai coordinatori della città, Maria Rosa Chiofalo, e della provincia, Sascha Cardile. "Faccio i migliori auguri alla squadra di Messina - dice Mineo -. Si tratta di ragazzi capaci ai quali sono state affidate deleghe operative di un certo rilievo. Sono sicuro che saranno in grado di dare una marcia in più all’organizzazione del partito nei rispettivi ambiti d’interesse».

«Ancora una volta - aggiunge Mineo - Forza Italia giovani rappresenta un pilastro importante del partito in termini di contributo e di lavoro svolto sui territori. Il vivaio dei giovani azzurri siciliani si rafforza ogni giorno e rappresenta l'unico laboratorio politico giovanile che funziona e produce risultati. In pochi mesi siamo riusciti a toccare traguardi importanti e continueremo a lavorare, come fatto finora, in totale intesa con il nostro coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, e con tutti i nostri parlamentari ed eletti a vari livelli».

