"Ponte sullo Stretto inspiegabilmente escluso dalle grandi opere"

"Questa mattina, nell'ambito delle audizioni parlamentari relative al Recovery Plan, la Commissione Bilancio della Camera ha avuto il piacere di ascoltare l'ingegner Ercole Incalza, uno dei maggiori esperti nazionali di infrastrutture e comparto trasporti. Il quadro emerso dall'incontro, purtroppo, conferma ciò che Forza Italia aveva denunciato nelle scorse settimane. I progetti per accedere alle risorse europee, così come costruiti dall'ex maggioranza, penalizzano fortemente il Sud e non gettano le basi per una ripartenza delle regioni Meridionali".

Lo afferma la deputata di Fi, Matilde Siracusano. "Pochissime le infrastrutture da avviare, Alta velocità ferroviaria di fatto abbandonata, Ponte sullo Stretto di Messina, che Incalza ha confermato essere 'immediatamente cantierabile', inspiegabilmente escluso dalle grandi opere previste dal piano. Il niet al collegamento veloce tra Sicilia e Calabria, in particolare, è stato giudicato 'assurdo e scandaloso'. Tutte queste enormi criticità, a nostro avviso, andranno assolutamente sanate e il Recovery Plan andrà completamente riscritto dal governo Draghi, seguendo proprio le indicazioni dell'Unione europea, cioè investendo maggiormente in quella parte di territorio nazionale - nel nostro caso il Sud - che ha un non più rinviabile bisogno di opportunità, lavoro, occupazione e sviluppo. Forza Italia lavorerà in Parlamento e nell'esecutivo per raggiungere questi obiettivi'', conclude Siracusano.

