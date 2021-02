Patti, Fabrizio Trifilò quarto candidato a sindaco

Fabrizio Trifilò è ufficialmente il quarto candidato a sindaco della città di Patti alle prossime amministrative previste entro il mese di giugno. Noto avvocato, è stato consigliere comunale a Patti dal 1997 al 2006 eletto nelle fila di Forza Italia. E' figlio d'arte. Il padre Nino, infatti, è stato sindaco della città prima negli anni sessanta e poi dal 1978 al 1988. Riorganizzazione degli uffici, rilancio turistico, valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo del territorio sono i punti focali illustrati alla stampa nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“La situazione delle casse dell'Ente – ha detto – ci spinge a guardare all'essenziale e non a fare grandi proclami irrealizzabili. L'aspetto primario dovrà essere quello di unire una città divisa e far si che ogni persona si spenda per farla crescere. La mia idea è quella di creare una squadra fatta di uomini e donne competenti che lavorino in ogni settore per la crescita complessiva puntando sulle pecularietà del territorio”.

© Riproduzione riservata