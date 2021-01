Messina, De Luca scioglie ogni riserva: si dimetterà

«Non ci sono più le condizioni per restare in questo Palazzo». Dopo il rinvio del voto in Consiglio sul bilancio di previsione 2021-2023, il sindaco Cateno De Luca sembra aver sciolto ogni riserva sulle proprie dimissioni, che saranno efficaci a partire da mercoledì prossimo, cioè 24 ore dopo della seduta d’Aula riconvocata dal presidente Claudio Cardile. De Luca lo dichiara senza mezzi termini: «Se ci fosse stata anche una minima possibilità che io stracciassi la lettera di dimissioni, ora non c’è più. Non sono più disposto ad amministrare con il freno a mano tirato per bieche ragioni politiche. Ci confronteremo nella prossima elettorale e i messinesi decideranno chi ha avuto o no ragione».

