Barcellona, finale ad alta tensione per il Consiglio sull’emergenza Covid

Non era nata sotto i migliori auspici la seduta di Consiglio comunale di Barcellona sull'emergenza Covid, per il fatto di essere stata chiesta da appena 5 consiglieri su 24, e si è conclusa ancora peggio. I pochi interventi entrati nel merito delle numerose problematiche riscontrate in questi mesi, hanno evidenziato una serie di carenze e di disfunzioni nella gestione dell'emergenza Covid rimaste senza risposta, anche perché assente è stata l'Asp, rappresentata solo dal direttore sanitario facente funzione del Cutroni Zodda, Giuseppe Cocuzza, che ha difeso il suo operato enunciando i titoli che lo hanno portato alla direzione del presidio ospedaliero. E mentre restano irrisolti i problemi della gestione del Covid hospital che ha perso anche la Chirurgia dedicata ai pazienti Covid, scoppia la polemica per la gestione della seduta del consiglio comunale, che nella parte finale è diventata incandescente con l'espulsione da parte del presidente Angelo Paride Pino del consigliere Melangela Scolaro.

