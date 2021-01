Messina, il sindaco De Luca risponde a Musumeci: "Deve confrontarsi con me"

La sfida a Musumeci la lancia nel primo giorno del nuovo anno. Ma il sindaco De Luca ribadisce: «Io non sono un suo “competitor”, non intendo candidarmi alla Regione siciliana né per i prossimi due anni né per i cinque che seguiranno, perché io voglio portare a compimento i due mandati da sindaco di Messina, se i messinesi lo vorranno. Ma proprio da sindaco di Messina io “sfido” il governatore siciliano a venire in questa città e a confrontarsi in un incontro pubblico con me, su ogni tema riguardante il nostro territorio». De Luca risponde così, intervenendo a “Scirocco”, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi.

La sera del 31 dicembre la Giunta comunale, nell’ultima seduta del 2020, ha approvato una serie di atti considerati «di grande rilevanza», tra i quali la presa d’atto del Piano di Area omogeneo con le azioni a sostegno dei disabili, anziani e dei bambini nei primi 1000 giorni di vita che sono finanziate con la legge 328 del 2000. Ma un capitolo importante è stato dedicato alla riorganizzazione del Corpo della Polizia municipale: «Parte l’operazione che sancisce la fine dei capi e capetti – afferma il sindaco –, era emerso ormai chiaramente che l’organizzazione della Polizia municipale era articolata in una serie di sezioni che segmentavano la catena del comando favorendo la logica dello scaricabarile per cui nessuno era mai responsabile dei disservizi».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata