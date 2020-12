Regione Sicilia, si dimette l'assessore Bernadette Grasso: rimane l'incognita Edy Bandiera

Ha fatto un passo indietro, spianando la strada al rimpasto del governo regionale, agevolando così la manovra imposta da Miccichè e avallata da Musumeci. L'assessore regionale alle Autonomie locali, Bernadette Grasso, ha lasciato l'incarico rassegnando le dimissioni nella riunione di giunta che si è svolta stamattina. Una scelta in linea con la strategia del suo partito, tanto che all'ex assessore Grasso è stato affidato l'incarico di coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina.

Più spinosa la questione dell'altro assessore che avrebbe dovuto fare le valigie, Edgardo "Edy" Bandiera. In questo caso nessun passo indietro. Una resistenza che complica la trama orchestrata da Miccichè. Il governatore, infatti, non sarebbe così propenso a fare un'azione di forza per mettere alla porta Bandiera, avendo lasciato a Forza Italia la responsabilità di gestire le due sostituzioni senza rotture traumatiche.

