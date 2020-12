De Luca davanti all'Asp di Messina "sfratta" il direttore La Paglia

Lo aveva preannunciato, lo ha fatto. Il sindaco Cateno De Luca si è recato davanti alla sede dell'Asp di Messina chiedendo l'immediata destituzione del direttore generale Paolo La Paglia, accusato di non aver saputo gestire l'emergenza sanitaria a Messina ne' nella prima, ne' nella seconda ondata della pandemia. L'ultimo terreno di scontro è stato la gestione dei rifiuti Covid per cui si è innescata un'accesa polemica tra i due.

De Luca ha, infatti, ribadito le accuse mosse già nel passato e nelle ultime settimane, dalla vicenda della casa di riposo "Come d'incanto" della scorsa primavera agli ultimi casi, fino ad arrivare, appunto, allo smaltimento dei rifiuti speciali nelle abitazioni dei soggetti positivi al Covid. Prima di recarsi in prefettura per i saluti e lo scambio di auguri natalizi con il prefetto Maria Carmela Librizzi, De Luca ha occupato simbolicamente la sede dell'Asp, lasciando attaccato al cancello un avviso di "sfratto" nei confronti di La Paglia

