De Luca: "Occupazione a oltranza dell'Asp se La Paglia non sarà rimosso"

Cateno De Luca torna ad attaccare il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia. E lo fa pesantemente, a modo suo, con parole forti e “con linguaggio scurrile - ammette - perché le buone maniere evidentemente non funzionano”.

A far letteralmente infuriare il sindaco, durante una diretta Fb, un messaggio ricevuto sul cellulare a proposito dell’emergenza Covid. Qui De Luca perde le staffe: “Ruggero Razza - urla, rivolto alla telecamera -, togli quel c... di La Paglia, una volta per tutte! Metti chi c... vuoi! Lo ha dimostrato nella prima emergenza sanitaria, lo sta dimostrando ancora, togli La Paglia! Commissaria l’Asp di Messina, perché è una vergogna e siete una vergogna pure voi, tu e il tuo presidente Musumeci! Da settimane chiediamo di toglierlo, invece di fare show qui a Messina. Invece di pensare ai tamponi sullo Stretto di Messina, pensate all’ordinario.

Avete consegnato l’Asp nelle mani di uno che non sa amministrare nemmeno casa sua!”. E ancora, dopo aver mandato... a quel paese La Paglia, De Luca torna a rivolgersi a Razza: “Invece di giocare con i soldatini, toglici La Paglia dalle p...”. Quindi l’annuncio: “Se entro venerdì Razza non rimuove La Paglia, lunedì iniziamo l’occupazione ad oltranza dell’Asp, perché non è più possibile che si continui così”. Non manca un messaggio al prefetto: “Signor prefetto, qua non funziona un c...!”. Infine si scusa per lo sfogo, ma ribadisce l’attacco al governatore Musumeci, definendolo “inutile”, e chiedendo ancora a Razza di intervenire.

