Santa Teresa di Riva, voucher per Natale: già presentate 700 istanze

L’investimento maggiore dell'amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva, guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice, è stato concentrato quest’anno sull'iniziativa “Un voucher per un Natale solidale”, con 60.000 euro messi a disposizione delle famiglie per effettuare acquisti negli esercizi commerciali di Santa Teresa (ad esclusione di generi alimentari, supermercati, macellerie, farmacie e parafarmacie, rivendite di bombole gas ed edicole). Da lunedì sono già 700 i nuclei familiari che hanno chiesto sulla piattaforma telematica il buono e 17 i commercianti che si sono iscritti all’iniziativa: il sistema accetterà le richieste fino alle ore 12 di lunedì prossimo e, subito dopo, saranno consegnati i voucher tramite mail, spendibili dal 15 dicembre al 6 gennaio. Chi non avesse la possibilità di chiedere il buono spesa tramite il sito internet del Comune si può recare all’Ufficio Segreteria oppure al Palazzo della Cultura per ricevere assistenza.

