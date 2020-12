Letojanni, per migliorare l'arredo urbano l'amministrazione lancia un sondaggio

Allestire un’area fitness, migliorare l’arredo urbano o gli impianti sportivi: sono queste le opzioni proposte ai cittadini dall’amministrazione comunale di Letojanni per la democrazia partecipata. Si tratta ormai di una consuetudine che si ripete ogni anno.

Il 2 per cento delle somme assegnate dalla Regione ai Comuni possono essere spese soltanto se nella scelta viene coinvolta la popolazione. Per il centro ionico sono disponibili 9.750 euro. Non essendo stata avanzata nei mesi scorsi alcuna istanza, è stata la giunta a lanciare tre idee su cui verrà effettuato un sondaggio.

