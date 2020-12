Messina, le baracche restano in piedi. Rigettati emendamenti a legge di bilancio

Sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti alla legge di bilancio dello Stato, relativi agli interventi per l'eliminazione delle baracche messinesi. Emendamenti che erano stati presentati rispettivamente dai deputati messinesi Matilde Siracusano, di Forza Italia, Pietro Navarra del Pd, e Francesco D'Uva del Movimento Cinque Stelle.

Immediata la reazione dell'assessore regionale Marco Falcone: "Con rammarico, abbiamo appreso della non ammissibilità degli emendamenti alla manovra - sia di maggioranza, che di opposizione - che ponevano le basi per cancellare finalmente le baraccopoli di Messina attraverso l’atteso commissariamento. In questo momento così decisivo, vogliamo ribadire il nostro punto fermo: su Messina occorre superare le logiche partitiche e fare il massimo per un obiettivo condiviso da tutti, cioè archiviare una vergogna lunga più di un secolo. La Regione Siciliana, qualora il Governo Conte si decidesse, è pronta a sottoscrivere un’intesa per un intervento finanziato da Roma su cui, comunque, saremmo pronti a fare la nostra parte. Al ministro Provenzano - ribadisce Falcone - chiediamo di non perdere quest’occasione e di intervenire con una proposta già durante l’esame della manovra finanziaria”.

© Riproduzione riservata