A Messina riaprono asili nido e ludoteche. De Luca: "Scuole solo dopo lo screening"

"Anche a Messina ci siamo adeguati alle disposizioni nazionali e regionali essendo stata la Sicilia classificata zona gialla. Rimane in vigore il divieto di sostare nelle aree pubbliche compreso strade piazze e parchi. Gli asili nido e ludoteche, pubblici e privati, potranno riaprire da lunedì prossimo mentre le scuole rimarranno chiuse fino a quando saranno completate le attività di screening epidemiologico in base al calendario che sarà reso pubblico oggi unitamente all’ordinanza". A dichiararlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Asili e ludoteche aperti, dunque, scuole ancora no.

"La raccomandazione per tutti, ovviamente, rimane quella di non comportarci come se il pericolo di contagio non esistesse più. E il professor Antonello Giarratano, componente del Comitato tecnico scientifico regionale per l’emergenza Covid e voce autorevolissima, ha qualche, diciamo, perplessità sul giallo che ha ‘regalato’ alla Sicilia un regime più leggero di restrizione".

“Per me - De Luca cita le dichiarazioni dell'esperto - ed è un parere condiviso dalla maggioranza dei colleghi, la Sicilia è ancora arancione, sicuramente sotto il profilo dei ricoveri negli ospedali e in terapia intensiva. Non comprendo questa alternanza cromatica che rischia di creare danni molto seri”.

