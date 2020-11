Scirocco, nella puntata di stasera spazio all'emergenza Covid e al tema scuole

Torna alle 20,30, su Rtp, Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi. In puntata l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta che dopo l'esperienza politica che lo ha portato sulla poltrona più importante della Regione, si è trasferito in Tunisia.

Scirocco si collegherà poi con Abu Dhabi con Piero Maugeri, attuale Managing Director di una delle più grosse aziende del settore petrolifero mondiale. Spazio all'emergenza Covid. Tiziana Caruso in diretta tasterà il polso a coloro che gestiscono la prima linea del fronte anticovid, la centrale operativa del 118 di Messina.

Presenti anche l'infettivologo Antonio Albanese e la psicologa Rosa Fabio. Lungo step dedicato alla scuola, proprio ieri il Tar ha respinto il ricorso contro la chiusura decretato dal sindaco, e alle ordinanze dei primi cittadini nell’era Covid. Presenti l'assessore alla Pubblica Istruzione Laura Tringali, la consigliera comunale Antonella Russo, il sindaco di Furci Siculo e commissario della Lega Matteo Francilia.

In trasmissione spazio anche per il viceprefetto Filippo Romano un messinese che svolge un ruolo delicatissimo in Campania: il commissario per la terra dei fuochi. Dal suo insediamento, il fenomeno dei roghi tossici, gestito dalla criminalità, si è ridotto del 40%.

© Riproduzione riservata