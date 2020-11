Il restauro della fontana Orione di Messina, Mondello: "Intervento in due fasi"

“La cura della bellezza del nostro patrimonio architettonico è uno dei punti programmatici di questa Amministrazione. Compatibilmente con le tante emergenze concomitanti, che rendono ancora più difficile il nostro lavoro, puntiamo ad un progressivo restyling delle opere più significative, che nella nostra bella città non mancano", è quanto dichiara l’Assessore ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, Salvatore Mondello.

Di concerto con l’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli con il Soprintendente ai Beni Culturali arch. Mirella Vinci, l'assessore Mondello ha reso noto che la procedura relativa al piano di interventi da realizzare sulla Fontana Orione di Piazza Duomo, procede speditamente. È stata infatti avviata, da tempo, una sinergia con l’Opificio delle Pietre dure di Firenze, per la delicatezza e l’importanza che il restauro della monumentale opera del Montorsoli, prezioso simbolo della città di Messina, rappresenta.

"In pieno accordo con il Soprintendente Mirella Vinci, contiamo di effettuare gli interventi per la Fontana Orione in due fasi; nel primo step si procederà alle verifiche delle condizioni di degrado della struttura, attraverso l’analisi di materiale fotografico e di apposito sopralluogo congiunto, tra il RUP e la Soprintendenza. Nelle due settimane successive sarà allestita una videoconferenza con i tecnici dell’Opificio e con i Consulenti di diagnostica, per l’individuazione delle tipologie di indagini da effettuare, secondo linee guida che saranno redatte dal prestigioso Istituto fiorentino”.

© Riproduzione riservata