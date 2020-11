Coronavirus, il fronte scuole a Messina si fa sempre più preoccupante

È sempre più allarmante la situazione nelle scuole di Messina. Il sindaco Cateno De Luca, nella sua ultima diretta, è stato chiaro. Ha invitato i direttori didattici e i presidi a non sottovalutare la situazione. Ha chiesto di comunicare tempestivamente ogni caso tenendo presente alcuni criteri. Davanti a due casi siamo in presenza di un focolaio. Se il virus è circoscritto ad una classe si manda in quarantena la classe. Davanti al coinvolgimento di due classi si chiude l'istituto. De Luca si riserva di prendere decisioni drastiche entro mercoledì. Ma le notizie che continuano ad arrivare non sono per nulla tranquillizzanti.

Al comprensivo Mazzini diversi positivi tra medie ed elementari. Un numero imprecisato, inferiore a dieci, assicurano dalla scuola. Diverse le classi coinvolte. Venerdì si è tenuta una riunione che il preside Domenico Maiuri, in una nota ufficiale, definisce informale, dei coordinatori di classe con il referente Covid dell'Istituto. Il preside, nella stessa nota, conferma l'esistenza dei casi di Coronavirus ma precisa che i casi sono riferibili al periodo precedente al 31 ottobre.

