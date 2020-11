Coronavirus, D'Uva: "Maggiori controlli sui transiti tra Messina e Villa San Giovanni"

“Ho avuto modo di constatare che la Gazzetta del Sud si è occupata dei controlli sui transiti nella tratta Villa San Giovanni-Messina, quindi tra la Sicilia, attualmente zona arancione, e la Calabria, zona rossa. A tal proposito segnalo che proprio in queste ore ho ricevuto notizie da parte del sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia, con il quale mi sono confrontato in merito alla specifica situazione. Il sottosegretario ha assicurato che, a seguito di interlocuzioni avvenute con la Prefettura e le Forze di Polizia, è stata disposta un’ulteriore intensificazione dell'attività di controllo sui flussi”. Ad affermarlo è il deputato Francesco D’Uva del M5S.

Ci sarebbe una falla nei controlli delle forze dell'ordine per i flussi di passeggeri provenienti dalla Calabria, che è "zona rossa", verso la Sicilia.

E a quanto pare sarebbe stata individuata all'imbarco dei mezzi veloci Blue Jet di Villa San Giovanni. Perché se è vero che la Polizia ferroviaria sta curando le verifiche dei passeggeri che giungono in Sicilia a bordo dei treni, non ci sarebbe alcun presidio fisso per tutti coloro che s'imbarcano sui monocarena che servono lo Stretto.

© Riproduzione riservata