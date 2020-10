Cimiteri, a Messina orari di apertura ampliati da venerdì

Oggi in prima commissione consiliare argomento principale la gestione dei cimiteri di Messina. Con il presidente Gioveni e gli altri consiglieri l’assessore Minutoli e l’architetto Altamore dei servizi cimiteriali.

In vista della prossima commemorazione dei defunti ad oggi non è prevista alcun contingentamento degli ingressi. Gli orari di apertura saranno ampliati al pomeriggio a partire da venerdì ma non è escluso che possano essere estesi a giovedì.

“E' ovvio - ha detto Minutoli - che se i dati epidemiologici dovessero mutare e peggiorare sarà necessario intervenire con delle misure per limitare gli accessi contemporanei”.

